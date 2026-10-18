Huánuco: orientan a ciudadanos y escolares sobre cómo contratar servicios móviles de manera segura

En segunda instancia, la Fiscalía Superior Mixta de Leoncio Prado, a través de la fiscal adjunta superior, Marilyn Caballero Baldoceda, logró que se confirme la condena de cadena perpetua contra Eliot Rojas, dictada tras la investigación realizada en primera instancia por la Fiscalía Provincial Mixta de Monzón. La Sala Penal de Apelaciones respaldó el trabajo del Ministerio Público tras sustentar con rigor probatorio la responsabilidad del acusado por el delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales N.C.

Los hechos ocurrieron la mañana del 17 de agosto de 2020 en el distrito de Monzón. La víctima, una adolescente de 13 años, caminaba de regreso a su domicilio tras recoger sus alimentos del programa Qali Warma cuando fue interceptada y trasladada en contra de su voluntad hacia un predio rural en el sector El Pedregal, caserío Chaupiyacu. En dicho inmueble rústico, la menor fue ultrajada sexualmente.

Durante el proceso, el Ministerio Público fundamentó la acusación demostrando la coherencia del relato de la menor, respaldado por la prueba anticipada, la pericia psicológica y las diligencias de inspección técnica en el lugar del delito. Además, se valoraron las comunicaciones por mensajes en las que el sentenciado intentó condicionar a la víctima para evitar que lo denunciara, así como la persistencia e individualización de los cargos presentados por la institución fiscal.

Con esta decisión resolutiva, el Poder Judicial confirmó la máxima sanción de cadena perpetua para Eliot Rojas y fijó una reparación civil de 20 000 soles a favor de la menor agredida.