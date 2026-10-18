El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), en coordinación con otras instituciones, participó en una feria informativa realizada en la Plaza de Armas de Huánuco y en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, donde se orientó a los ciudadanos y a la comunidad estudiantil sobre los riesgos de contratar servicios móviles en lugares no autorizados.

CONSEJOS

En ese sentido y a fin de evitar inconvenientes al momento de contratar servicios o adquirir equipos celulares, el ente regulador brindó tres recomendaciones fundamentales:

Evitar la compra de chips en la vía pública: No se deben adquirir líneas en la calle ni entregar datos biométricos a vendedores ambulantes para prevenir contrataciones irregulares y fraudes.

Revisar las cláusulas de permanencia: Es indispensable informarse sobre las condiciones de los contratos antes de adquirir un equipo.

Comprar en lugares autorizados: Se deben adquirir dispositivos únicamente en establecimientos formales y exigir siempre el comprobante de pago correspondiente.

Asimismo, los representantes de OSIPTEL advirtieron que guiarse solo por precios bajos u ofertas comerciales puede generar problemas. Explicaron que los planes de las operadoras varían según las condiciones de contratación, por lo que es crucial verificar si el descuento de un equipo está sujeto a un plazo de permanencia obligatoria.

Por otro lado, informaron que las incidencias más reportadas en la región Huánuco incluyen reclamos por la calidad del servicio, problemas de facturación y la contratación de servicios no autorizados.

Finalmente, el organismo destacó la utilidad de la herramienta digital Checa tu caso, diseñada para registrar las quejas de los usuarios y trasladarlas directamente a las operadoras. Este mecanismo de atención previa al reclamo formal ha demostrado una alta efectividad, agilizando los procesos y resolviendo el 98 % de los casos reportados.