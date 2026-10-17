La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado - Aucayacu, dirigido por el fiscal provincial Alex Misari Capcha, logró que condenen a quince años de pena privativa de la libertad efectiva contra Isaías Condezo, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su expareja.

Asimismo, se fijó en diez mil soles el monto por concepto de reparación civil que el sentenciado deberá pagar a favor de la víctima, además de imponérsele la pena de inhabilitación por el periodo de diez años, consistente en la prohibición de comunicarse o aproximarse a la agraviada y a sus familiares.

MAYO DE 2023

Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2023, alrededor de las 22:30 horas, en la cuadra cuatro de la avenida Huaraz, en la ciudad de Aucayacu. El agresor interceptó a la víctima en la vía pública y, tras increparle con insultos y expresiones denigrantes, extrajo un cuchillo metálico con el que la atacó reiteradamente. La agraviada logró protegerse parcialmente con su teléfono celular y oponer resistencia, pese a lo cual sufrió graves cortes en el cuello, tórax, extremidades y rostro, siendo auxiliada por transeúntes y personal de serenazgo.

Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público sustentó la acusación con contundentes medios probatorios, entre ellos el certificado médico legal que acreditó las múltiples lesiones por arma blanca, pericias psicológicas, el informe de ADN practicado sobre el arma incautada y testimonios clave que desvirtuaron la versión de la defensa técnica y demostraron el dolo homicida en un contexto de discriminación y violencia de género.