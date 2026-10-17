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En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, la Municipalidad Provincial de Huánuco, a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), desarrolló una jornada de capacitación, motivación y confraternidad orientada a promover la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades.

Durante la actividad, los participantes compartieron espacios de aprendizaje, reflexión e integración, en los que se destacó la importancia de reconocer los derechos de las personas con discapacidad, valorar sus capacidades y visibilizar sus aportes a la sociedad. Asimismo, la jornada permitió fortalecer los vínculos de amistad y fomentar la participación activa de los asistentes.

RECONOCER SUS HABILIDADES

Por su parte, la entrenadora Yulia Luna destacó la importancia de cambiar la perspectiva sobre la discapacidad, reconocer las capacidades individuales y generar condiciones que permitan a cada persona desarrollar su proyecto de vida con autonomía y los apoyos necesarios.

“Esta experiencia nos permitió reafirmar que no se trata únicamente de ‘superar la discapacidad’, sino de reconocer capacidades, derribar barreras y generar oportunidades para que cada persona pueda ejercer sus derechos, tomar decisiones, expresar su voz y construir su propio proyecto de vida, contando con los apoyos pertinentes”, manifestó.

REFLEXIÓN PERSONAL

Asimismo, Luna resaltó el valor de la reflexión personal y la apertura a nuevas posibilidades como parte del proceso de crecimiento. “El pasado forma parte de nuestra historia, pero el presente es el lugar donde podemos dar nuestro siguiente paso”, expresó, al destacar uno de los mensajes compartidos durante las dinámicas de la jornada.

La iniciativa también buscó sensibilizar a la población sobre la necesidad de construir una sociedad más accesible, inclusiva y libre de barreras, en la que todas las personas puedan desarrollarse plenamente y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Con este tipo de actividades, la Municipalidad Provincial de Huánuco busca contribuir al fortalecimiento de una cultura de respeto e inclusión, así como promover una mayor conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad y la importancia de garantizar su participación activa en los diferentes ámbitos de la vida social.