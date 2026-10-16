Inauguración del puente Aucayacu genera cuestionamientos por presuntos trabajos pendientes

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha oficializado el conteo de actas electorales en la provincia de Huamalíes. Con el 100 % de las actas contabilizadas, se confirma a Ciro Trinidad Rojas como el alcalde electo con 6585 votos por el partido Ahora Nación, que representa el 22.946 %.

La diferencia con el segundo lugar, que ocupa el candidato de Avanza País, es de 732 votos, habiendo obtenido este último 5853 votos en el proceso electoral.

Aunque la ONPE ya muestra los resultados definitivos, se han reportado observaciones de algunas actas por parte de agrupaciones políticas. No obstante, desde el ámbito legal y formal, a información ya ha sido procesada y publicada en la plataforma oficial del organismo electoral.

Con este reporte al 100 %, la victoria de Ciro Trinidad Rojas queda respaldada oficialmente por la ONPE, poniendo fin a la incertidumbre electoral en la provincia de Huamalíes generada por algunos candidatos que no aceptaban su derrota.

Sin embargo, esta tarde los simpatizantes de Ciro Trinidad realizaron una marcha en la ciudad de Llata hacia los organismos electorales para dejar constancia de que los resultados proclaman al ganador, y para manifestar que están vigilantes y atentos a cualquier maniobra que pueda atentar contra la voluntad popular.