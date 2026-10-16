Policía recupera cuerpo del río Huallaga en el centro poblado de Curcuy

La inauguración del puente Aucayacu, realizada el miércoles 14 de octubre por el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, generó cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura y las condiciones en las que se efectuó su entrega.

Durante la actividad, un ciudadano increpó a la autoridad regional por la inauguración de una obra que, según denunció, aún presentaría trabajos pendientes. Asimismo, de acuerdo con una publicación difundida por el medio En La Noticia, el poblador habría sido empujado por integrantes del equipo de seguridad que acompañaba al gobernador. Este hecho deberá ser esclarecido para determinar las circunstancias en las que ocurrió.

CONTROVERSIA

Los cuestionamientos cobran relevancia a raíz que según la ficha del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 16 de septiembre, el puente Aucayacu, cuya inversión asciende aproximadamente a S/ 12,1 millones, registraba un avance físico del 94,27 %.

Según el mismo reporte, el plazo contractual de ejecución había vencido el 5 de junio; sin embargo, aún estaban pendientes las valorizaciones finales y la conformidad técnica de la supervisión, requisitos vinculados al procedimiento de recepción de la obra.

Pese a esta situación, el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), realizó la entrega simbólica de la infraestructura, que ya venía siendo utilizada por los pobladores desde meses atrás.

En este contexto, surgen interrogantes sobre el estado real de la obra al momento de su inauguración, el cumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos para su recepción, así como las circunstancias del incidente ocurrido durante la actividad oficial. La situación requiere información y aclaraciones por parte de las autoridades competentes.