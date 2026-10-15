Personal de la Sección de Emergencia de Huánuco recuperó el cuerpo sin vida de una persona aún no identificada, que fue hallada en las aguas del río Huallaga, a la altura del centro poblado de Curcuy, distrito de Santa María del Valle.

El hecho se registró la tarde del 13 de octubre, cuando efectivos policiales especializados en rescate se trasladaron hasta la zona para realizar las labores de recuperación del cadáver, empleando cuerdas y equipos especializados para garantizar una extracción controlada y segura.

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Al llegar al lugar, los agentes constataron la presencia de un cuerpo sin vida en posición de decúbito dorsal. De inmediato, el personal especializado inició las maniobras de rescate, logrando extraerlo de las aguas del río y colocarlo en un lugar seguro para continuar con las diligencias correspondientes.

Asimismo, hicieron presente de lo acontecido al fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, acompañado del médico legista de turno y personal del Instituto de Medicina Legal, quienes participaron en las actuaciones de acuerdo con sus competencias.

Finalmente, se continuaron las diligencias de ley con el objetivo de establecer la identidad de la persona fallecida y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho. Las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.