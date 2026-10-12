Tras varias fiscalizaciones en Lambayeque y Huánuco, se clausuraron locales clandestinos de apuestas deportivas y tragamonedas. Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, con apoyo de la Policía Nacional.

En Chiclayo, Lambayeque, la injerencia se realizó en tres establecimientos y se incautaron 32 máquinas tragamonedas.

Por otro lado, en el distrito de José Luis de Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, también se intervinieron tres locales y se decomisaron 12 tragamonedas y 41 equipos informáticos usados para apuestas deportivas en línea sin autorización.

Durante los operativos se detectaron además máquinas tragamonedas para menores de edad, una práctica prohibida por ley debido a los riesgos que representa para niños y adolescentes.

33 LOCALES CERRADOS EN EL AÑO

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en lo que va del 2026 se han clausurado 19 locales de apuestas deportivas ilegales y 14 salas clandestinas de tragamonedas.