Personal de la Sección de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú intervino a un hombre de 29 años que registraba una requisitoria vigente por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, durante un operativo de control de identidad realizado el lunes 12 de octubre de 2026, en la ciudad de Huánuco.

La intervención se llevó a cabo en las inmediaciones de los jirones Huallayco y Huánuco, cerca del mercado Modelo, como parte de las acciones policiales destinadas a prevenir y combatir la delincuencia común, así como a identificar a personas con requisitorias pendientes ante la justicia.

Durante el operativo, los agentes identificaron a José Luis G. Y. (29) y consultaron sus datos en el sistema policial E-SINPOL. La verificación arrojó resultado positivo para una requisitoria vigente solicitada por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Pillco Marca, en Huánuco.

EXPEDIENTE

De acuerdo con la información policial, la orden judicial figura con el registro n.° 130680, del 21 de agosto de 2026, y está vinculada al expediente n.° 280, de fecha 5 de agosto del mismo año.

Tras confirmar la requisitoria, el intervenido fue trasladado a las instalaciones de la Sección de Servicios Especiales de Huánuco para la elaboración de la documentación correspondiente. Posteriormente, quedó a disposición del Área de la Policía Judicial de Huánuco, donde se continuarían las diligencias conforme a ley.

La Policía Nacional señaló que continuará ejecutando operativos preventivos y de control de identidad con el objetivo de ubicar a personas requeridas por la justicia, prevenir hechos delictivos y contribuir al mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.