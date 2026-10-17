



En la región Huánuco registra 259 casos de violencia escolar, hasta el 17 de julio de 2026, según informó Pilar Berna Venturo, especialista en Convivencia Escolar de la Dirección Regional de Educación (DRE). Esta cifra se enmarca en una tendencia creciente observada desde 2022, año en el que, tras el retorno a las clases presenciales luego de la pandemia, se reportaron 266 casos.

Berna Venturo explicó que la prevención y atención de la violencia escolar se desarrolla de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo 004-2018-MINEDU, que regula la gestión de la convivencia escolar y establece disposiciones para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

En ese contexto, precisó que el trabajo de la DRE se organiza en tres líneas de acción: promoción de la convivencia escolar, prevención de la violencia y atención de los casos reportados.

VIOLENCIA FÍSICA

Según el balance presentado por la especialista, la violencia física entre estudiantes encabeza los registros, con 114 casos reportados hasta el 17 de julio. Le siguen la violencia psicológica entre escolares, con 51 casos, y la violencia sexual entre estudiantes, con 22 casos.

Asimismo, reportaron hechos de violencia contra estudiantes en los que los presuntos agresores pertenecían al personal de las instituciones educativas. En esta categoría se contabilizaron 27 casos de violencia psicológica, 22 de violencia física y 23 de violencia sexual.

La especialista precisó que los registros corresponden al periodo señalado y pueden variar debido a los procesos de actualización y depuración de la información.

Finalmente, indicó que los casos de violencia escolar se presentan tanto en instituciones educativas públicas como privadas, aunque la mayor proporción corresponde a los colegios estatales. Sin embargo, aclaró que durante la entrevista no disponía del det