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Este 23 y 24 de octubre, Walter Fabricio Bravo Rengifo, estudiante de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), representará a su casa de estudios y a la región Huánuco en el XII Concurso Nacional e Internacional de Oratoria, organizado por el Foro Internacional de Oradores, que se desarrollará en la ciudad de Arequipa.

El certamen reunirá a participantes de las 24 regiones del país, quienes demostrarán sus habilidades de expresión oral, argumentación, liderazgo y dominio de la palabra, con el objetivo de alcanzar la medalla de oro y obtener el reconocimiento como uno de los mejores oradores del Perú.

AREQUIPA

Este concurso se realiza anualmente en distintas regiones del país y, en esta edición, tendrá como sede la denominada Ciudad Blanca, donde jóvenes talentos se darán cita para demostrar su capacidad de comunicación y defender sus ideas ante el público y el jurado.

La participación de Walter Fabricio Bravo Rengifo representa una oportunidad para demostrar el talento de la juventud huanuqueña y destacar la formación académica y las habilidades comunicativas que se promueven en las aulas universitarias.

Desde la comunidad universitaria, le expresamos nuestros mejores deseos de éxito en esta importante competencia, con la confianza de que dejará en alto el nombre de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y de la región Huánuco.