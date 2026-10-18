Personal de la Comisaría PNP de Puerto Inca intervino y detuvo a un hombre de 28 años durante el operativo policial “Impacto 2026”, realizado el 16 de octubre de 2026 en la carretera Fernando Belaúnde Terry, a unos 200 metros de la curva La Balanza, en el sector de Puerto Súngaro, provincia de Puerto Inca, región Huánuco.

Durante la intervención, los agentes incautaron una camioneta Toyota, de placa U1B-785, y aproximadamente 540 galones de hidrocarburo (diésel) que eran transportados en recipientes de plástico.

Según información policial, la intervención se produjo durante las acciones de control y prevención, cuando los efectivos advirtieron que el vehículo trasladaba varios recipientes que aparentemente contenían combustible.

HALLAZGO

Al realizar el registro vehicular, encontraron siete galoneras de 18 galones cada una en el asiento posterior. Asimismo, en la tolva hallaron seis cilindros de 60 galones y tres galoneras adicionales de 18 galones, todos de color azul y con aparente contenido de diésel.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor presentó documentos del vehículo y del traslado del combustible. Sin embargo, los agentes advirtieron la presunta falta de la guía correspondiente y un exceso de carga respecto de la cantidad autorizada en el permiso otorgado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Ante estas observaciones, el conductor, identificado con las iniciales Jhon DLO.F. (28), fue detenido por la presunta comisión de un delito relacionado con el transporte de hidrocarburos e insumos destinados a actividades de minería ilegal. La camioneta y el combustible también fueron incautados y trasladados a la Comisaría PNP de Puerto Inca para las diligencias correspondientes.

El caso fue comunicado a la fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, quien dispuso continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Las autoridades continuarán con las diligencias conforme a ley.