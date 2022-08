La Dirección Regional de Agricultura DRA-Huánuco en breve hará la convocatoria para la compra de abono, herramientas y otros productos por importe de S/6′ 958 761, que será entregado a los productores de papa de las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea.





agricultores. Se trata del proyecto Mejoramiento y fortalecimiento de la cadena agrícola de papa con enfoque de agricultura familiar en las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea.

Si n embargo, el consejero regional, Amancio Del Águila Rodríguez hizo graves denuncias y solicita al gobernador regional, Erasmo Fernández Sixto con la finalidad de que ponga los ojos y tome más interés para hacer el seguimiento en la licitación, de esa manera garantizar la calidad de los productos a comprar.

“Desde un inicio yo advertí que en la DRA hubo líos, broncas por intereses. A estas alturas de la gestión no me sorprende que la salida de Kreuger Acuña haya sido montado, no me sorprende, porque si revisamos los antecedentes, cuando la gente que está en el poder y que fueron puesto por el gobernador Erasmo Fernández, increpaba al director indicando cuando va rendir cuentas de tal o cual proyecto. Es que Acuña para algunos del entorno del gobernador no era tanto de su agrado, era un poco “incomodo “para sus intereses” manifestó.

En esa línea dijo que por esos problemas hubo cambio en la Dirección de Comunidades donde muchas personas se comunicaban con él para decirle que tienen problemas al momento de la firma de sus planos y que le pedían una especie de “ayuda”, de lo contrario no firmaba.

“El otro puntos es que estamos a puertas de hacer compras millonarias por cerca de 7 millones de soles del proyecto papa para los productores , en la que se va comprar abonos, herramientas. La pelea en estos momentos no es por atender a los agricultores paperos, la pelea aquí es por manejar esta licitación de 7 millones. Incluso en esta administración hubo problemas de postores que se han venido a increpar a gritarse, reñirse , a decirse muchas cosas” aseveró.

El consejero insistió que no le sorprende que la salida del director haya sido armado para poner a alguien mucho más cómodo para sus intereses, de esa manera pueden “manejar” las compras.

Kreuger Acuña Espinoza, director de la DRA el pasado 13 de agosto fue intervenido por la Policía y la Fiscalía en un bar de Paucarbambilla-Amarilis, libando licor con el director de Comunidades, Oscar Román Claros. Al lugar había ido con la camioneta de la institución, conducido por Francisco Sixto Gonzáles, luego de participar en el pasacalle folclórico por aniversario de Huánuco.

“El chofer lejos de guardar la camioneta regresó al lugar donde estábamos para sembrar la prueba y consumar el hecho. El es quien se comunicó con la Fiscalía y la Policía para que ellos nos intervengan” manifestó al indicar que injustamente fue retirado de la función sin recibir su descargo por el gobernador regional.

Exdirector indica que complotaron contra su gestión

Manifestó que detrás hay intereses y ha sido complotado por su propio chofer. Además sostuvo que tiene una trayectoria limpia y con este hecho han mellado su imagen como profesional.

“En cualquier momento se iba dar porque había un plan establecido en mi contra” precisó

El caso se encuentran en investigación, a cargo de Carla Liyanaje Palacios de la Tercera Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios por el presunto delito de peculado de uso.

Del Águila Rodríguez dijo que los funcionarios que hicieron mal uso de la camioneta de la DRA tienen que asumir su responsabilidad y tienen que ser investigados a fondo.