La construcción del estadio municipal del distrito de Colpas en el departamento de Huánuco, registra deficiencias debido a que los trabajos que se realizan no cumplen con las especificaciones técnicas del expediente técnico. Se detectó que la estructura metálica del techo de la tribuna no cuenta con tijerales y la base del grass sintético no cumple con los 15 centímetros de espesor.

Según la Contraloría , la estructura del techo de la tribuna no garantiza su estabilidad ante la carga de vientos o lluvias intensas pudiendo colapsar, ya que la estructura del techo no cuenta con tijerales, y solo está conformado por un solo tipo de perfil metálico rectangular de 8x4 cm, a pesar que el expediente técnico planteaba una estructura con tijerales compuestos por 4 tipos de perfiles metálicos.

“Al verificar la base del grass sintético, se pudo advertir que sobre el terreno natural compactado colocaron una capa delgada de arena, por lo que la cancha deportiva presentaba ondulaciones. Conforme a las especificaciones técnicas, la base del grass sintético debe tener un espesor de 15 centímetros, compuesta de material granular seleccionado para filtro y estar sobre un terreno natural nivelado y compactado, para evitar la filtración de lluvias y genere mayores ondulaciones o que el terreno natural pueda asentarse”, informó el órgano del control.

Tribunas. A su vez, otras deficiencias encontradas fueron, que el ancho de los pasos de las escaleras de acceso a la tribuna tienen 0.25 metros, cuando deberían ser de 0.30 según el Reglamento Nacional de Edificaciones, respecto a los muros perimetrales del primer nivel de la tribuna. Estos se edificaron con placas de drywall, cuando debió ser con ladrillos King-Kong, así como, en vez de instalar en los baños puertas y separadores metálicos, estos se cambiaron por material de melamine, incumpliendo con las especificaciones técnicas.

En cuanto a las bancas de suplentes, se advirtió que el diseño estructural fue modificado. Según los planos estos debieron tener forma parabólica, pero fue construido de forma rectangular, el techo de las bancas debió cubrirse con policarbonato de 10 milímetros; sin embargo, se cambiaron por calaminas de plástico transparente. Además, en el baño para discapacitados de mujeres no hay barras de apoyo, al alrededor de la cancha deportiva faltan veredas, no se han instalado los banderines de córner y faltan equipar los camerinos y baños.