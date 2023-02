La Municipalidad Provicial de Huamalíes designó como gerente municipal a un funcionario sancionado con inhabilitación para ejercicio de la función pública. Se trata de Clever Orlando Ramón Castañeda, quien también fue funcionario en la municipalidad de Huánuco.

en la mira. Según el informe de la Contraloría General de la República, Clever Castañeda está inhabilitado del 7 de junio del 2018 hasta el 9 de mayo del 2023.

“Es preciso señalar que a la fecha dicho funcionario se encuentra inhabilitado”, indica el informe firmado por el jefe de la Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Huamalíes, Jenadio Laurencio Duran, y remitido al alcalde Edgar Céspedes Salas el 25 de enero del 2023.

La entidad de control fundamenta su informe en la relación de personas inhabilitadas que guarda el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC).

La designación y contratación de funcionarios en cargos de confianza no se realizó de acuerdo a lo establecido en la ley N.° 31419 y su reglamentación, así como en los documentos de gestión, generando el riesgo de transgredir la idoneidad en el acceso y el ejercicio de la función pública, de los funcionarios de libre designación y remoción de la entidad, así como la eficiencia de los actos administrativos propios de los cargos asignados.

Puerto Inca. De otro lado la Contraloría identificó posibles hechos irregulares en la designación de funcionarios de confianza y de personal contratado en la Municipalidad Provincial de Puerto Inca. Además de incumplimiento de requisitos mínimos exigidos que deben cumplir de acuerdo al cargo que vienen ocupando.

Fue observada la designación de Handry Deibith Rodríguez Soto como subgerente de Desarrollo Intercultural. Dicho cargo debe ser asumido por concurso público y no por cargo de confianza, tal como indica el CAP, MOF y perfil de puestos de la entidad. Además no adjuntó su constancia de habilitación y no cuenta con la experiencia mínima de dos años en la función específica.

De igual manera, puso en la mira la designación de Tito Macera Barriga como subgerente de Recursos Humanos. El órgano contralor indica que dicho cargo no se encuentra consignado como cargo de confianza de libre designación y remoción, pero el alcalde lo designó cuando este debe ser ocupado por concurso público.

Lo mismo sucede con Alan Marcelo Campos Correa, subgerente de Contabilidad. Dicho cargo también no se encuentra consignada como cargo de confianza de libre designación y remoción.

Además, Yerson Napoleón Cajas Tarazona, subgerente de Logística, fue designado en el cargo de confianza de libre designación y remoción cuando amerita por concurso público. En la misma condición se encuentra Lisseth Magdalena Cruz Pérez , quien es subgerente de Tesorería en dicha comuna. Ella debe haber ingresado por concurso, no como cargo de confianza de libre designación y remoción, según la Contraloría.

La municipalidad cuenta con cuatro cargos de confianza y 8 directivo superior por libre designación y remoción.

El 19 de enero del 2023, el jefe OCI de la municipalidad de Puerto Inca, Melissa Pinedo Santa María remitió el informe ante el alcalde Carlos Cruzado Navarro.

Castañeda indica que Contraloría no tiene facultad para sancionarlo

Castañeda Ramón, responde a la Contraloría General de la República, indicando que dicha entidad lo sancionó administrativamente con inhabilitación de 5 años sin tener facultades, del cual el Tribunal Constitucional le dio la razón y sigue desempeñándose en cargos de función pública.

“Es cierto que hace años atrás la Contraloría hizo inhabilitación inadecuada sin tener facultad sancionadora a más de 15 mil funcionariao del país. Mi persona también ha sido inhabilitado de manera inconstitucional” aseguró.

En esa medida dijo además que sobre el caso ha hecho la denuncia ante un juzgado de Lima y le ha ganado a la Contraloría, por eso sigue esempeñánadose en la función pública, como lo hizo hasta el 31 de diciembre del 2022 en una municipalidad de Pasco y en esta vez en Huamalies.

“Debo exhortar al jefe de OCI de Huamlíes, allá han hecho muchas cosas como pago indebido de bono a funcionarios que no correspondía, pero no ha dicho nada. Hoy llega un funconario que actua dentro del marco legal y por decir que hubo cobro indebido me hace un informe indicadndo que estoy inhabilitado” precisó

Afirmó que según la última ley No 31419, donde indica sobre idoneidad, solo puedne ser sancionados e inhabilitados por el Congreso de la República y por sentencia judicial en primera instancia.

En esa medida manifestó que su persona puede tener varios procesos en curso a nivel de la Fiscalía, hasta cuestionameintos pero no cuenta con sentencia judicial, por lo tanto legalmente está habilitado para ocupar cargos publicos.