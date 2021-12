Luego que el portal web Sudaca.pe diera cuenta sobre la reunión que tuvo el presidente de la Republica, Pedro Castillo, con un grupo de periodistas de Huánuco que lo visitaron en Palacio de Gobierno para solicitar parte de la publicidad estatal que se distribuye anualmente, la lluvia de críticas sobre los hombres de prensa cayó como un aguacero interminable.

Según Sudaca, el presidente de la República estaría armando una estrategia para repartir la torta de la publicidad estatal a los medios de provincia, en un sistema que favorece a la prensa amiga del gobierno. Son poco menos de S/1.700 millones de soles en juego ; el presupuesto del Ejecutivo por concepto de publicidad, según el portal de Transparencia Económica.

Como se sabe la cita fue en Palacio el 24 de noviembre, Pedro Castillo recibió a una delegación de periodistas de Huánuco afines a su gobierno para ver la forma de distribuir el dinero.

“El presidente nos ratificó que la publicidad se va a descentralizar, no a los medios de comunicación, sino directamente a los periodistas”, dijo a Sudaca César Mori Jiménez, gerente de la recién creada Agencia de Publicidad de Huánuco.

Se pronuncian. Sin embargo, es necesario precisar que la mencionada Agencia no representa al grueso de los periodistas de la región, motivo que generó malestar en el gremio de periodistas locales.

Es sabido que en Huánuco, solo el Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas, la Federación de Periodistas y la Asociación de Comunicadores y Periodistas (ACP) cuentan con personería jurídica , de estos grupos la ACP es la que agremia a la mayoría de hombres de prensa en actividad, los otros grupos albergan, en su mayoría, a profesionales que se dedican a la relaciones públicas en instituciones del Estado.

“Yo estoy de acuerdo con la descentralización de la publicidad estatal, pero vayamos por partes, primero ese grupo de periodistas que se reunió con el presidente Castillo no representa al grueso de periodistas de nuestra región. Es más los que salen en la foto no son gente que este en constante actividad periodística, hay profesores nombrados y funcionarios del Estado que figuran en la menciona Agencia ”, sostuvo el presidente de la ACP Jeremías Godoy al tiempo de señalar que la publicidad debería llegar básicamente a los periodistas no a quienes tienen sueldos de tres mil y cinco mil soles.

REACCIONES. En tanto, la noticia de Sudaca se viralizó en la redes sociales y usuarios del Twitter y del Facebook cuestionaron la cita entre periodistas y Pedro Castillo.

Por ejemplo, el usuario Juan Rossel @JuanRosselC tuiteó “Recontra grave: El presidente le pidió a periodistas de Huánuco que creen agencias para recibir publicidad estatal, según @SudacaPeru”; en tanto, Ana Lía Soberon @liasoberonv escribió “¿Por qué en lugar de preocuparse en favorecer su imagen con misma publicidad chicha no se preocupa en ayudar al pueblo de Huanuco? Un pueblo que NO tiene condiciones para vivir, un pueblo analfabeto y abandonado, ALCALDES y autoridades burócratas empapadas en CORRUPCIÓN”; por su parte, el periodista Italo Guillermo posteó en su cuenta de Facebook “Miserable aquel que, por salvar su pellejo, termina empujando a su lodo a otros...”, acompañada de una foto de Pedro Castillo y Eustaquio Robles, este último es integrante de la recién creada agencia de publicidad y actual funcionario del Gobierno Regional de Huánuco.

