Desde la región Cusco, el presidente de la República, Pedro Castillo, exhortó a la población a “no dejarse sorprender” por voces que “quieren hacernos caer”.

Tras deslindar nuevamente con actos de corrupción, Castillo afirmó que existe un sector en su contra que pone obstáculos en su gobierno, por lo que refirió que “saldrán audios, videos” para afectar su gestión.

“Pido desde acá, desde Urubamba, no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender que estamos diluidos en actos de corrupción (...) Estoy seguro que están tramando muchas cosas, saldrán audios, saldrán videos y muchas editaciones (sic), pero lo que no pueden hacer es callarnos. No podrán callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo”, manifestó tras participar en la inauguración de ‘Virgen de Vidawasi’, la ciudadela de salud pediátrica y cáncer infantil del Perú.

Castillo Terrones manifestó que “sería triste y lamentable que un niño, un joven, un adolescente, tenga al frente a un presidente que siendo maestro meta las manos, meta las uñas a lo que corresponde a los presupuestos del país”.

En las últimas horas ha trascendido la existencia de audios vinculados a las reuniones que sostuvo el mandatario en Breña, que comprometerían más al Gobierno de Castillo y que serían propalados por los programas dominicales de hoy.

Las comunicaciones estarían referidas a las reuniones que sostuvo Castillo en su casa de Breña con empresarios interesados en ganar licitaciones con el Gobierno.

El caso más escandaloso es el de la visita de Karelim López Arredondo, asesora del Consorcio Puente Tarata III, que se adjudicó una obra de 232 millones de soles luego de reunirse con Castillo.

