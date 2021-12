La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, anunció que el presidente Pedro Castillo se comunicará con la prensa y que una de las acciones que reflejan esta nueva posición del jefe de Estado con los medios de comunicación, luego que desde el pasado 1 de diciembre fue reabierta la Sala de Cronistas de Palacio de Gobierno, a fin de permitir que los periodistas acreditados puedan realizar su cobertura diaria.

“El presidente ha estado comunicándose a través de las reuniones masivas que ha tenido, quizá no sea suficiente, pero el presidente también ya por ejemplo ahora con el nuevo secretario, la prensa ya ingresó a Palacio, ya no está afuera y eso es saludable también porque tenemos que trabajar y saber comunicar mejor”, comentó en declaraciones a la prensa desde el Cercado de Lima donde participó en entrega de víveres para canillitas.

Al consultarle respecto a cuándo el presidente Castillo brindará una entrevista a un medio de comunicación expresó: “Habrá que preguntarle. Supongo que ahora que la prensa ya está en el espacio físico dentro de Palacio para el presidente va a hacer un poco más fácil también acercarse con ustedes y dar las declaraciones que necesita escuchar el pueblo”.

“Estamos hablando de que van a haber cambios, y el presidente lo está planteando así, y uno de ellos será que el presidente se comunique con más frecuencia. Solo que a veces la agenda del presidente lo tiene bastante ocupado. Estoy segura de que el presidente, en algún momento, lo más rápido posible se va a estar comunicando”, añadió Boluarte.

Moción de vacancia

En otro momento, Dina Boluarte afirmó que la moción de vacancia contra Pedro Castillo, no proviene de todos los congresistas sino de solo un grupo de legisladores que están a favor de un “golpe de Estado”.

“Siempre he dicho que no debemos alimentar ese golpe de Estado que viene no de todos los congresistas sino de algunos congresistas. Incluso, la misma congresista [Patricia Chirinos] que ha planteado la moción de vacancia dijo que no lo había conversado al interior de su bancada, y que se le ocurrió, y que a título personal lo planteó”, señaló.

“Entonces, yo digo, ¿cuánta madurez política hay en ello?. ¿Cuánta madurez política? Tratándose de una representante del país que es una congresista pueda poner en una crisis al país, salvo que la congresista haya conversado con algunos políticos que desde el inicio de haber pasado a la segunda vuelta dijeron ‘vacancia, vacancia, vacancia’. Me refiero a los líderes de Renovación Popular y de Fuerza Popular. Salvo, que haya algo detrás que haya conversado y no es tan a la ligera como ella lo ha soltado”, agregó.

Asimismo, la vicepresidenta reiteró que el Ejecutivo está corrigiendo errores que puede haber cometido. “En mis declaraciones anteriores he dicho que habido errores desde el lado del presidente, seguramente en el camino se están corrigiendo. Por ejemplo, el secretario general de Palacio ya se salió, y está cambiando ahora el presidente a las personas que estaban trabajando alrededor, el nombramiento de algunos ministros también. Ha habido errores, los mismos que se están corrigiendo en aras de que se genere una concertación de buen gobierno, de que la gobernabilidad se respete y en ello vamos a estar apoyando al presidente”.

También la titular del Midis expresó saludó que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no esté a favor de una posible vacancia al jefe de Estado. “Felicito a la presidenta del Congreso creo que ha dicho que no está avalando el tema de la vacancia, y qué bueno porque no queremos otro segundo Merino para asumir una presidencia luego de un golpe del Congreso”, indicó.

El Congreso de la República evaluará en la sesión del pleno del martes 7 de diciembre si es que se admite o no a debate la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

