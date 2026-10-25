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En los próximos días concluirían los trabajos de reconstrucción de la torre de la histórica iglesia San Cristóbal, en la ciudad de Huánuco. La intervención representa un avance en la recuperación y conservación de este emblemático monumento, cuyo valor histórico y cultural forma parte de la identidad de la región.

El proyecto se ejecuta gracias al financiamiento de la Universidad de Huánuco (UDH), bajo la dirección del arquitecto Luis Contreras y la supervisión del arquitecto Aníbal Cabra Cajas, integrantes del equipo técnico responsable de la obra.

Asimismo, cuenta con el respaldo de la Municipalidad Provincial de Huánuco y la supervisión del equipo técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco (DDC Huánuco), entidades que participan en los esfuerzos por preservar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Como parte del seguimiento de la intervención, ayer la arquitecta Liliana Mendoza Abal realizó una visita técnica a la obra, durante la cual verificó el desarrollo de los trabajos y el avance de las labores de reconstrucción.

La recuperación de la torre de la iglesia San Cristóbal constituye un paso importante para la conservación del patrimonio arquitectónico de Huánuco. Su culminación permitirá contribuir a la preservación de este espacio histórico y transmitir su legado a las futuras generaciones.

La protección del patrimonio no solo permite conservar monumentos emblemáticos, sino también mantener viva la memoria colectiva y fortalecer la identidad cultural de los huanuqueños.