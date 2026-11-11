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La IEI Cuna Jardín n.° 108 “María Montessori”, de Huánuco, realizó su III Festival de Cuentacuentos 2026, denominado “Viajamos entre Cuentos y Aventuras”, una actividad que transformó cada rincón de la institución en un espacio lleno de fantasía, alegría y ternura, promoviendo el acercamiento de los niños al maravilloso mundo de la lectura.

El escenario, cuidadosamente decorado con diversos colores y tonalidades, reflejó el entusiasmo, la dedicación y la creatividad de toda la comunidad educativa. La bienvenida a los asistentes estuvo acompañada de una ambientación especial, en la que las docentes, caracterizadas como diversos personajes de cuentos y tiernos animalitos, dieron vida a una jornada llena de magia y emoción.

AUTORIDADES PRESENTES

La actividad contó con la presencia del director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez; especialistas y representantes de la Dirección Regional de Educación, así como de los directivos, docentes, auxiliares, padres de familia y los 249 estudiantes de la institución, entre ellos 24 niños de dos años del servicio EduCuna.

El festival, organizado bajo el liderazgo de la directora Domitila Ventura Janampa, tuvo como propósito fortalecer el compromiso pedagógico de la institución con la educación de la primera infancia, especialmente de los niños de 2 a 5 años. Durante la jornada, el director de la UGEL Huánuco y la directora de la institución destacaron la importancia de estas estrategias pedagógicas para desarrollar las competencias de comprensión lectora, estimular la imaginación y fomentar el hábito por la lectura desde los primeros años de vida.

DRAMATIZACIONES

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de diversas dramatizaciones, en las que docentes y auxiliares demostraron su talento, creatividad y compromiso educativo a través de coloridas escenificaciones. Entre los cuentos representados estuvieron “Ricitos de Oro”, a cargo del aula Equidad–EduCuna (2 años, turno mañana); “El Bosque de la Amistad”, presentado por las aulas de 4 años; “Los tres chanchitos”, por las aulas de 5 años; y “El pastorcito mentiroso”, interpretado por las aulas de 3 años.

Al finalizar la jornada, las autoridades felicitaron a las docentes y al equipo institucional por la organización y el desarrollo del festival, y los alentaron a continuar promoviendo este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo integral de los niños y generan experiencias de aprendizaje significativas y duraderas.

De esta manera, la Cuna Jardín N.° 108 “María Montessori” reafirma su compromiso con una educación inicial que encuentra en los cuentos, la imaginación y la expresión artística valiosas herramientas para formar pequeños lectores.