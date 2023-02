El Instituto Nacional de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nacion al puente Huancapata como puente Ambo, cuya estructura se cayó en 1907. La resolución directoral No. 988/INC fue emitida el 9 de julio del 2009 y publicada siete dias después, pero nadie se dio cuenta a pesar de que ha pasado 14 años.

En efecto la resolución que salió a luz indica textualmente " declarar como bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación al puente Huacapata, ubicado sobre el río Huertas-Ambo”.

Para Eliseo Talancha Crespo, historiador, abogado y presidente de del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, se trata de un hecho “gravisismo”. Explica que el 22 de enero de 1879 cuando el prefecto de Huánuco y los vecinos de Ambo encabezados por Francisco Javier Rolando contrataron a los italianos Santos Benedetti ,Silverio Lazzari y Víctor Alvertini para la construcción de dos puentes de cal y canto .Uno de 15 metros sobre el rio Huertas y otro de 12 metros sobre el rio Huallaga, ambos por el precio de 6,000 soles y demás las condiciones que constan en la escritura celebrada ante el escribano público Atanasio Ramíres que se guarda en el Archivo Regional de Huánuco.

Además, indica que según los documentos oficiales y los relatos de viajeros como de escritores, los dos puentes de cal y canto eran contemporáneos pero no idénticos. Al ubicado sobre el rio Huertas o Huácar se le llamaba Ambo o Arcopunco por estar contiguo al cerro del mismo nombre donde se desarrolló la famosa batalla de la revolución doceañista. Y al otro ubicado sobre el rio Huallaga, Huánuco o Huariaca que conecta al tradicional barrio Mayro, se le llamaba Llunco y actualmente Huancapata o Manuel Cisneros Milla .

Sostiene, que los dos puentes tenían como elemento común haber sido construidos en base a cal y canto, pero el rasgo diferenciador es, que el cruzaba el Huertas tenía dos ojos o arcos, mientras que el ubicado sobre el Huallaga tiene solo uno. Y sobre el puente Ambo o Arcopunco dijo que lamentablemente por embates de la naturaleza se cayó en 1907, perdiéndose para siempre una de las joyas de la arquitectura de la región.

“Teniendo como sustento un informe de investigación histórica lleno de datos falsos , la resolución en su parte considerativa reitera que el puente Ambo o “Huancapata” se ubica sobre el rio Huertas , precisa que tiene valor histórico por ser contiguo al escenario de la Batalla de “Arcopunco” en la cual se batieron las fuerzas de Juan José Crespo y Castillo en las luchas por la independencia y además presenta características estructurales, arquitectónicas e históricas que ameritan su preservación y conservación” afirma.

Grave error del INC

De igual manera refiere, a la luz de los datos históricos y geográficos que se exponen tanto en su parte expositiva como resolutiva, la Resolución Directoral No. 988/INC que declara como bien del Patrimonio Cultural de la Nación al Puente Huancapata, adolece de un gravísimo error inexcusable al haberse declarado como tal en base a datos sobre identidad , ubicación y contexto que en realidad corresponden al puente Ambo o Arcopunco que es inexistente al haberse caído en 1907.

Sustenta, jurídicamente no están frente a un error material o aritmético que justifique ser rectificado con efecto retroactivo, en cualquier momento. Sino se trata de una resolución con un contenido esencial de fondo falso que por el transcurso del tiempo adquirió la autoridad de cosa decidida, sin ninguna posibilidad de declararse su nulidad absoluta de pleno derecho . “La Resolución Directoral No. 988/INC no puede tener ninguna eficacia porque es evidente la disconformidad entre los fundamentos que se motivan y lo que en fondo se declara proteger” asevera el historiador.

En ese contexto, Talancha Crespo indica que ametir revisar excepocionalmente la cuestionada resolución que no tiene ningun efecto juridico para proteger realmente el puente que gracias a la gestión de la ecxalcaldesa de Ambo Daysi Soto Mori todavía sigue de pie como fiel testigo de la vida Republicana e historia social de Ambo.