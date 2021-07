Perjuicio económico de S/656 598 24 detectó la Contraloría General de la República (CGR) en la obra Mejoramiento y ampliación del servicio de abastos del mercado Huertas en la ciudad de Ambo, ejecutado durante la gestión de la ex alcaldesa, Daisy Soto Mori con inversión de S/4 181 325 28.

Funcionarios y servidores de la municipalidad recepcionaron y liquidaron la obra, pagando al contratista por partida parcialmente ejecutada, y otras ejecutadas sin sujeción al expediente técnico, omitiendo el cobro de penalidades.

En ese hecho irregular, según copia del informe de control específico de CGR, al que tuvo acceso Diario Correo, se encuentran involucrados los exfuncioanrios y exsevidores del municipio de Ambo, Joseph Celis Guerra, Boris Franklin Izaguirre Barbarán, Enrique Siguas Campos, Adolfo Silner Cabrera Pedraza, Pedro Sadi Montes Serrano, Deni Darsham Cuchilla Acuña y Adolfo Richard Robles Rojas. Además como tercero civil responsable, el residente de obra, Tony Llanos Villarreal y el supervisor, Juan Carlos García Durand.

De acuerdo al documento, directivos de la asociación del comerciantes del mercado, Miriam Falcón Tolentino, Obet Villena Martín e Isabel Nieves Espinoza en entrevista con la comisión dijeron que no había área verde y plantas debajo de la rampa de acceso peatonal cuando hicieron la inauguración.

Además la rampa peatonal no se encuentra de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de expediente técnico, puesto que los usuarios con discapacidad no pueden hacer uso, según manifestó el responsable de OMAPED, Ever Arratea Garay, toda vez que tiene mucha pendiente y pone en riesgo la integridad de los usuarios.

De igual manera la administradora del mercado, C endi Briceño Contreras comunicó a la comisión que la rampa de acceso generó accidente con un señor discapacitado que al bajar por la pendiente, se precipitó y chocó con las barandas de la curva.

Los hechos descritos ocasionaron pagos al contratista por partidas parcialmente ejecutadas por el importe de S/ 25 304 00; ejecución de partidas sin sujeción al expediente técnico por el monto de S/213 161 72 y omisión de cobro de penalidades por mora de S/418 132 52, generando un perjuicio económico a la entidad de S/656 59824.

La contraloría ha recomendado disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Ambo comprendidos en el hecho irregular. Además dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico a través del procurador público.

El informe No 9631-2021-CG/SADEN-SCE fue remitido el pasado 27 de mayo por gerente de Control Social y Denuncias de CGR , Rubén Ortega Cadillo al alcalde provincial, David Herrera Yumpe.