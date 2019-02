Mujer va a pedir la manutención de su hija y su expareja le arranca parte del labio

Síguenos en Facebook

Una jovencita de 21 años denunció ante la comisaría de Huánuco a su expareja, a quien acusa de haberle cortado el labio inferior solo porque le exigió que cumpliera con la manutención de su hija de 4 años. El hecho ocurrió en Huánuco,

“Hace muchos años vengo aguantando los maltratos por el padre de mi hija, pero recientemente cuando mi hija y yo estábamos para ir a una piñata (fiesta infantil), me abordó para agredirme. Me dijo que yo era una cualquiera, que mi hija no es de él, y porque lo denuncié por alimentación, no me va a dar nada. Sorpresivamente Yoseph Armellon Rufino (22), se acercó y con sus dientes me mordió la boca, desgarrándome una parte del labio inferior”, refiere Luana Yuliza Argandoña Merino.

Luana que tiene un agujero en el labio, cuenta que en esos instantes ensangrentada corrió a pedir auxilio y con el apoyo de sus familiares pudo denunciar a su agresor ante la dependencia policial.

Sonia Merino, madre de la jovencita, pide justicia y que este caso no se quede impune, ya que no es la primera vez que él (Yoseph) , maltrata a su hija. “Anteriormente le desfiguró el rostro cortándole con una llave, él trabaja en la tienda comercial de Don Pedrito”, indicó al tiempo de pedir su captura.