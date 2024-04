El clamor por la justicia se intensifica en el pueblo joven Las Moras, donde los vecinos del asentamiento humano Leoncio Prado exigen el cierre definitivo del prostíbulo ‘Villa Cariño’. Este establecimiento, ubicado en la cuadra 23 del jirón Huallayco, ha sido objeto de múltiples denuncias y clausuras temporales por parte de la municipalidad provincial.

Sin embargo, a pesar de las acciones legales, el local sigue operando, alimentando la frustración y el descontento entre los pobladores. La situación ha llegado a tal punto que los residentes se han unido en un grito de desesperación, clamando por una acción inmediata y efectiva de las autoridades.

Este no es un simple pedido de los vecinos plasmado en un memorial, sino una demanda urgente que se ha tornado en un clamor colectivo, sumándose los empresarios dedicados al rubro de restaurantes y recreos, que ven amenazada la tranquilidad y el buen nombre del lugar.

En el documento dirigido al alcalde Antonio Jara, los pobladores recuerdan la promesa hecha por él mismo de cerrar definitivamente el prostíbulo, un establecimiento que, a pesar de las múltiples acciones legales en su contra, sigue abierto, generando una creciente indignación entre la población.

Según los vecinos, ‘Villa Cariño’ no sólo es un prostíbulo. Se ha convertido en un antro de vicios y delitos, donde se cometen robos y asaltos, y se consume marihuana y otras sustancias ilícitas en sus exteriores (a bordo de trimóviles).

Los pobladores amplían el pedido de cierre: exigen la incautación de bienes y la demolición del local, con el objetivo de evitar su reapertura en el futuro.

Mientras tanto, los funcionarios de la municipalidad de Huánuco parecen no interesarse en el caso, no toman una decisión firme sobre la clausura definitiva del establecimiento. El alcalde, pese a las súplicas de la comunidad, aún no ha cumplido su promesa y el problema persiste, con el local abarrotado de parroquianos y féminas cada tarde y noche.

Los residentes de Las Moras, cansados y desesperados, esperan una solución inmediata a este problema que amenaza la seguridad y tranquilidad de su comunidad.