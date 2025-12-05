Sujetos en proceso de identificación hicieron detonar un artefacto explosivo en la puerta de la vivienda del exgobernador regional Juan Alvarado Cornelio, ubicada en la cuadra 4 del jirón 28 de Julio la madrugada del jueves 04 de diciembre.

Ante la denuncia, efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) fueron alertados del atentado, que no ocasionó daños mayores en la fachada ni dejó personas heridas.

Asimismo, agentes del Área de Extorsiones llegaron al lugar junto a peritos de Criminalística, quienes recogieron restos y partículas del artefacto para su análisis. Al parecer se presume que se trataría de un dispositivo de fabricación casera colocado en la puerta de la vivienda.

La policía realiza un recorrido por las calles aledañas en busca de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables. Dichas grabaciones serán solicitadas en el marco de las diligencias.

Alvarado, quien ha decidido no participar en las próximas contiendas electorales, señaló que ha recibido mensajes sospechosos tras el atentado.

“He recibido mensajes de números desconocidos donde dicen que me comunique con ellos para llegar a una transacción. Se trataría de una extorsión. Luego del atentado llegaron los mensajes, alrededor de las 11:25 de la noche”, refirió.

El exgobernador aseguró que dará todas las facilidades a la Policía Nacional para las investigaciones y pidió confiar en el trabajo de la institución, para combatir la delincuencia en la ciudad de Huánuco.

En el ámbito político, reiteró su decisión de no apoyar a ningún candidato. “Yo no voy a apoyar a nadie. He sido bastante claro desde que salí del penal, por todo lo que me ha pasado. Solo les deseo suerte a todos los que participarán en las próximas contiendas electorales”, manifestó.