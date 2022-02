Expediente. Según el expediente técnico aprobado el 30 de julio del 2021 con resolución gerencial No 1524-2021, se trata de cambio de redes del Jirón Dos de Mayo Cdra. 14 y 15, Jr. Prolongación Pedro Puelles, Jr. Pedro Puelles Cdra. 01, Jr. Progreso Cdra. 01 y Jirón Leoncio Prado Cdra. 15 y 16, que se ejecuta por contrato.

El informe de orientación de oficio No 002-2022 de la Contraloría General de la República-CGR advierte dos observaciones, el primero la carencia del plan de monitoreo arqueológico autorizado en la obra, no se asegura que se evite, controle, reduzca o mitigue los posibles impactos negativos antes y durante la ejecución, y podría afectar los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación ; asimismo conllevaría a la paralización de la obra y posterior ampliación de plazo, con lo que la entidad incurriría en mayores gastos generales que afecta al Estado.





De igual manera la segunda observación es, que la municipalidad ejecuta la obra sin realizar el registro oportuno en el sistema de información del aplicativo infobras, creado por la CGR, afectando la transparencia.

Según el informe, el 11 de enero de 2022, a través del cual, el licenciado José Antonio Onofre Mayta, arqueólogo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco, informó que se constituyó a la obra el 10 de enero de 2022 en cuya visita identificó que no se ha cumplido con la presentación del Plan de Monitoreo Arqueológico, lo cual advierte que la obra es inconsulta, “no se ha podido determinar si existe afectación o no en las áreas ya culminadas porque no ha existido documento legal para su inspección, por no haber cumplido los procedimientos administrativos para su autorización” indica

Además, indica que los planes son de implementación obligatoria, encontrándose el Ministerio de Cultura habilitado para disponer la paralización de la obra y dictar las medidas correctivas que estime pertinentes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan en caso de verificarse afectaciones al Patrimonio Cultural de la Nación.

Jefe de OCI remite informe a alcalde José Villavicencio

El 25 de enero del 2022, la jefa de OCI de la municipalidad provincial, Lisseth Ponce Nazario remitió el informe ante el alcalde, José Villavicencio Guardias, a fin de que en un plazo de 10 días hábiles emita el plan de acción.

En el presupuesto detallado de la obra se ha establecido S/3500 para el monitoreo arqueológico.

Ayer, el presidente de la Junta Vecinal, Héroes Huanuqueños, Pedro Torres acudió a la municipalidad para pedir la celeridad en la ejecución, toda vez que el 15 de febrero del 2022 se vence el plazo de los 90 días para culminar la obra.