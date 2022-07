La idas y vueltas del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) dilatan la entrega de la mega infraestructura deportiva de Paucarbamba (Amarilis), al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para su uso inmediato.

En la actualidad, apenas a 3 años desde que el recinto fue inaugurado, el complejo deportivo presenta serios daños en su infraestructura.

plazos. En su momento, el GRH daba cuenta que el recinto deportivo sería entregado al IPD a finales de julio del presente año, a través de un acta de uso y custodia; sin embargo, el gerente regional de Infraestructura, Jhon Álvarez Paredes, confirmó la prórroga del plazo a favor del Ministerio de Salud (Minsa) debido al incremento de los enfermos por la cuarta ola COVID-19.

“Estamos esperando que el CAT sea retirado; pero, lamentablemente, estamos en la cuarta ola (…) no creo que sea posible durante este mes y el siguiente. El CAT sigue recibiendo a los pacientes covid, nosotros no podemos intervenir y si no podemos intervenir no podemos darle uso a la obra”, dijo en su momento el funcionario.

A este problema se le suma una controversia con la empresa contratista (DHMONT & CG&M SAC) por la liquidación de la obra, el cual ingresó a un proceso de ‘arbitraje’.

CONTROVERSIA. La edificación del complejo deportivo de Paucarbamba, se ejecutivo por vía contrato y administración directa. A pesar que se liquidó la obra al contratista, este insistió al Gobierno Regional de Huánuco la existencia de un saldo restante por más de 2 millones de soles, pero después alegaron que más de 14 millones, incluidos los intereses. Por esta razón, la obra entró en el arbitraje en el 2021.

OBSERVACIONES. Por otra parte, el comité de recepción de obras del GRH observó que la infraestructura presentaba una serie de daños reparables como, por ejemplo, la pintura deteriorada, fisuras y mantenimiento preventivo en el equipo electrógeno.

Otras de las observaciones era el pésimo funcionamiento de las luminarias instaladas alrededor del campo deportivo y deficiencias en el cuarto de bomba contra incendios. Para superar las dificultades el GRH aprobó un presupuesto de 278 mil soles para subsanar los daños.

En respuesta, Jhon Álvarez, señaló que la empresa DHMONT, debe reparar los daños, pues la obra tiene garantía de siete años.

“Con el transcurrir de los años y las altas temperaturas, el policarbonato se cristaliza, y al cristalizarse se suelta un poco, pero es reparable”, explica el gerente de Infraestructura, en referencia al techo del estadio. Como es de conocimiento público, el pasado 21 de julio, un fuerte viento huracano arrancó parte del techo de policarbonato que cubre las tribunas del complejo.

Falta mantenimiento del grass natural

Otro de los problemas que se presentan al interior del estadio, es la falta de mantenimiento de grass natural el cual no ha sido regado por falta de agua. Actualmente, el estado de la cancha es deplorable y requiere una intervención inmediata por parte de las autoridades.

“Estamos haciendo las gestiones posibles para reparar los daños. Desde el GRH estamos comprometidos con hacer bien las cosas”, dijo al respecto el funcionario.