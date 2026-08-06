La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, obtuvo una sentencia condenatoria contra José Alarcón por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menor de edad.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial, Diana Marleni Quispe Tintaya, quien presentó una sólida teoría del caso sustentada en la Entrevista Única en Cámara Gesell, la pericia psicológica, el reconocimiento en rueda de personas, la inspección técnico-policial y las conversaciones de WhatsApp mediante las cuales la menor pidió auxilio a su madre minutos después de ocurrido el hecho.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de septiembre de 2022, en una vivienda del caserío Inti, distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado. Aprovechando que la madre de la menor había salido al mercado, el sentenciado ingresó al inmueble tras vulnerar la puerta principal y realizó tocamientos indebidos a la menor de iniciales M.G. (12).

La menor logró reconocer a su agresor y alertó a su madre mediante mensajes de WhatsApp. Al regresar a la vivienda, la progenitora encontró al acusado aún en el interior del inmueble y, con apoyo de familiares, logró retenerlo hasta la llegada de la Policía Nacional.

Durante el juicio oral, la representante del Ministerio Público también acreditó que, si bien el sentenciado presenta una discapacidad auditiva severa, esta condición no afectaba su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos, desvirtuando así los argumentos de la defensa.

El Juzgado Penal, condenó a José Alarcón a seis años de pena privativa de la libertad, suspendida por un periodo de prueba de cuatro años, bajo el cumplimiento de estrictas reglas de conducta.

Asimismo, fijó el pago de S/ 6 000 por concepto de reparación civil a favor de la menor, dispuso su inhabilitación definitiva para desempeñar actividades vinculadas al cuidado o enseñanza de niños, niñas y adolescentes, y ordenó tratamiento psicológico tanto para el sentenciado como para la víctima.