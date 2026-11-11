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El candidato al Gobierno Regional de Pasco por el partido Frente Esperanza, Lucio Rojas Vítor, llegó a la ciudad de Huánuco para realizar actividades proselitistas con residentes pasqueños que radican en esta jurisdicción. Sin embargo, su visita terminó en un incidente con periodistas que intentaron entrevistarlo al preguntarle sobre presuntos actos de corrupción y cuestionamientos relacionados con el financiamiento de su campaña electoral.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 7 de noviembre en una losa deportiva del distrito de Pillco Marca, donde las periodistas que cumplían su labor informativa denunciaron haber sido objeto de empujones, interrupciones y acciones de hostigamiento por parte de integrantes del equipo de prensa y allegados al candidato. Estas acciones habrían impedido que las comunicadoras continuaran con sus entrevistas, especialmente cuando formularon preguntas sobre asuntos que involucrarían al postulante.

LOS AGREDIDOS

Las periodistas afectadas fueron Maura Patricia Santillán Mullisaca, del programa TV Periodismo en Acción, y Mariluz Alegría Solórzano, del espacio informativo Huánuco en 60 Minutos.

Durante el encuentro con la prensa, Rojas Vítor, conocido como Paco Rojas, evitó responder los cuestionamientos sobre presuntas investigaciones por cobros indebidos en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), así como las interrogantes sobre el origen y financiamiento de su campaña. Mientras tanto, integrantes de su entorno protagonizaron acciones que dificultaron el acercamiento de las periodistas, incluso formaron una especie de barrera humana para impedir que continuaran con las preguntas.

Tras lo ocurrido, Patricia Santillán cuestionó la reacción del entorno del candidato y señaló que las preguntas periodísticas no deberían generar respuestas hostiles. Asimismo, llamó la atención sobre la presencia de Kenyi Prudencio Chacón, funcionario de la actual gestión regional de Antonio Pulgar, y de Heber Alfredo Huaynate Bonilla, exdirector regional de Educación durante la misma administración, además de otros trabajadores estatales.

DUDAS

Por su parte, Mariluz Solórzano planteó interrogantes sobre la participación de funcionarios y exfuncionarios vinculados a la gestión regional de Pulgar en una actividad proselitista del candidato pasqueño. Consideró necesario esclarecer si existe alguna articulación política entre ambos entornos y cuáles serían sus alcances.

En plena campaña electoral, la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes respaldan a los candidatos, cómo se financian sus actividades y qué compromisos podrían existir detrás de sus alianzas políticas. Del mismo modo, los periodistas deben poder formular preguntas y fiscalizar a los aspirantes a cargos públicos sin sufrir intimidaciones ni obstáculos durante el ejercicio de su labor.

Ante estos hechos, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), filial Huánuco, y el Colegio de Periodistas del Perú (CPP) emitieron pronunciamientos en respaldo de las dos comunicadoras, rechazando las agresiones, los actos de hostigamiento y los impedimentos al ejercicio de la labor periodística que habrían protagonizado integrantes del equipo del candidato Lucio Rojas Vítor.