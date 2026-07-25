La Institución Educativa de Aplicación Rural UNHEVAL de Huancayacu, ubicada en San Francisco de Cayrán, inauguró su primera Feria de Emprendimiento en las instalaciones de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. El evento reunió a 130 estudiantes, desde inicial hasta quinto de secundaria, quienes presentaron proyectos innovadores de gastronomía y agroindustria centrados en dar valor agregado a recursos locales, destacando productos como la mazamorra de melocotón y derivados de camote nativo.

La actividad busca despertar el espíritu empresarial en los jóvenes para ayudarlos a financiar sus estudios superiores y mejorar la economía familiar mediante la innovación tecnológica. Autoridades de la UGEL Huánuco y el rector de la UNHEVAL, Guillermo Bocangel, respaldaron el esfuerzo y anunciaron que la universidad brindará asistencia técnica a los alumnos en procesos de etiquetado, comercialización y generación de valor para consolidar sus propuestas.