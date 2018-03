​Exigen que Plaza de Armas de Huánuco no sea utilizada para fiestas

Síguenos en Facebook y YouTube

Malestar y descontento de algunos precandidatos al Gobierno Regional de Huánuco y a la comuna provincial, dejó la fiesta que organizó la dupla ‘amarilla’ de Josué Gutiérrez y Jesús ‘Koko’ Giles, en plena Plaza de Armas al lanzar su precandidatura.

Ordenanza. Uno de los primeros en salir al frente fue el decano del Colegio de Notarios Públicos de Huánuco Rodolfo Espinoza, quien va por el partido de Pepe Luna al gobierno regional. El notario indicó que lamenta mucho que la plaza principal se ha convertido en un lugar donde la gente se emborracha y no escucha propuesta. “La Plaza de Armas, no debe ser usada para beber alcohol, ni tampoco para fiestas que tienen fines políticos. Los mítines deben ser de propuestas de proyectos de ideales, del como uno hará las cosas, no simplemente de puro trago”, declaró el abogado. Asimismo, el precandidato por el Frente Amplio Jacobo Salinas Santos, refirió que la verdadera forma de hacer propuesta y que sea un fiesta electoral, deber ser con debates de ideas de pensamientos y que si se va a realizar esto deber ser en un lugar privado no atentando el ornato público y menos contra una ordenanza municipal. Por su parte el precandidato por Sómos Perú el coronel (r) José Rodas Terrones, indicó que las fiestas o lanzamientos deben ser de acuerdo al proyecto que se tiene. “Nosotros buscamos que la municipalidad tenga seguridad y limpieza, algunos distraen las verdaderas metas”, dijo.