Cansada de diversas irregularidades dentro de la Municipalidad Distrital de Monzón, una extrabajadora de la comuna impulsa el proceso de revocatoria en contra del alcalde Job Chávez Santiago.

“Es cierto que he trabajado para el alcalde Job Chávez, pero tener un puesto de trabajo no significa que me voy a silenciar ante tanta ladronería frente a mis ojos en la municipalidad. Soy monzonina”, expresó Melsi Rubila Díaz Morales.

En conferencia de prensa en Monzón, los integrantes del Comité Pro Revocatoria 2023 -2026 dieron a conocer el por qué vienen promoviendo que el alcalde Job Chávez sea removido de su cargo.

EXTRAÑEZA EN PEDIDO

Los integrantes del Comité Pro – Revocatoria, indicaron que piden solamente la revocatoria del alcalde y no de los regidores, para que ellos queden y continúen trabajando y con transparencia respondan a todas las denuncias.

“Los funcionarios municipales encabezado por el alcalde Job Chávez Santiago se enfocan únicamente en lo que es el Focomun, mientras que hasta hoy no se ve gestión. Asimismo, es por el incumplimiento de sus promesas de campaña electoral y por la ineficiencia como alcalde”, agregó.

“De prosperar la revocatoria del alcalde, para garantizar una gestión que responda a las expectativas del pueblo, pediremos que se contraten a nuevos asesores y funcionarios, los actuales son los directos responsables para esta mala gestión”, adelantó.

Tras comentar que como simpatizante, desde hace muchos años atrás trabajó con Job Chávez, “pero di un paso al costado de la municipalidad, al ver cómo desangraban el distrito y de cómo prostituían nuestro Foncomun”, señaló Melsi Díaz.

VEA ESTO: