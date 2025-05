Promueven creación de centro médico de servicio social en Huánuco

Con la participación activa y comprometida, la Municipalidad Distrital de Amarilis llevó a cabo con gran éxito el Primer Taller del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) Amarilis 2026 - 2040, una jornada histórica que marca el punto de partida hacia un distrito más ordenado, inclusivo y sostenible.

El evento reunió al grupo técnico de trabajo de la municipalidad —conformado por las gerencias de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Rural, Seguridad Ciudadana, y sus respectivas subgerencias—, así como a actores clave de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, profesionales del territorio y representantes del Concejo de Coordinación Local.

Este taller no fue solo una reunión técnica, fue un espacio de decisión política y ciudadana, donde quedó claro que el desarrollo no se impone, se construye en conjunto. La visión hacia el 2040 no será fruto del azar, sino de una planificación rigurosa, participativa y centrada en los verdaderos desafíos y potencialidades del distrito.

En esta primera fase se inició el proceso de caracterización real del territorio, identificando —con participación directa de todos los sectores— los problemas estructurales y las oportunidades que definirán el rumbo de Amarilis en los próximos 15 años.

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Local Concertado es más que un documento: es una herramienta técnico-política que orienta el desarrollo integral del territorio, articulando zonas urbanas y rurales, promoviendo sinergias entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Su construcción es democrática, y refleja el deseo colectivo de forjar un mejor porvenir para todos.

Este proceso marcará un hito en la planificación del desarrollo local, con miras a 2040 más próspero, inclusivo y sostenible para todos los habitantes de Amarilis.