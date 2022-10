El gobernador de Huánuco, Erasmo Fernández Sixto, sostuvo que se busca perjudicar su gestión con la difusión del quinto audio que lo comprometería en acciones al margen de la ley.

Fernández indicó que se trata de acciones que buscan debilitar su gestión. “Alguna vez dije que habría ‘N’ audios y personas de mala fe que tratan de perjudicar mi gestión y si ustedes conocen los antecedentes de la obra Juan Velasco Alvarado saben que se viene ejecutando por administración directa, investiguen eso. Sí, antes quisieron hacerlo por contrato, seguramente había intereses, investiguen”, sostuvo en relación a la última escucha en la que se mencionaría la intención de anular la buena pro de la construcción de un muro de contención de concreto armado.

Esta sería la obra denominada “Mejoramiento y Construcción de Las Vías Vehiculares, Peatonales y Áreas Verdes de la Avenida Juan Velasco Alvarado”, valorizada en S/ 1 795 633.33.

Como se sabe, en mayo del presente año, el proceso de adjudicación de la referida obra se anuló por el Gobierno Regional de Huánuco (GRH).





Audio. En el quinto audio que vio la luz a través de las redes sociales, la semana pasada, se escucharía a Fernández indicar que, en su papel de gobernador, puede mandar a cancelar dicho proceso. “¿Sabes qué es lo que se puede hacer? ¿Sabes qué cosa?... yo le digo al ingeniero búsquele la sinrazón para que se anule ese proceso”, habría comentado a su interlocutor, quien previamente le comentó “bueno esta hojita nomás yo la he sacado, están haciendo lo del muro de contención de Cayhuayna, y eso ya mañana en la mañana es. Y el 13 le dan la buena pro, ¿Ya eso no se puede parar ya? ¿Pero no podría recomendarnos ahí? Siquiera para sacar ahí mi caja chica pues Inge ¿podrá? ¿O no?”.





Orden. La fecha exacta de la conversación que desvelaría oscuros manejos al interior del GRH, no se sabe, pero el 12 de abril del presente año se cursó el Memorándum n° 250-2022-GRHGR/DRTC, donde se solicitó la evaluación del expediente del proceso del servicio de instalación del muro de contención.

Asimismo, el 13 de mayo del 2022, mediante Memorándum N°572-2022- GRH-GRI-DRTC/DC, se remitió el sustento técnico para la cancelación del procedimiento de selección del concurso público N°01-2022-DRTC/DC-1.

El concurso se declaró nulo vía Memorándum N° 2506-2022-GRH/GRI, de fecha 4 de mayo de 2022. El entonces gerente de Infraestructura, John Álvarez Paredes, indicó que se sugirió anular el Concurso Público N° 01- 2022-DRTC/CS-1, ya que el tiempo que conllevaría a convocar el concurso público afectaría la “Ruta Crítica”; asimismo, el plan de trabajo y por ende el plazo de ejecución del expediente de culminación del proyecto, ocasionando gastos y costos adicionales a la dirección de Transportes; por lo que sería mejor ejecutar el servicio por la modalidad de administración directa.

En consecuencia, de acuerdo al argumento esgrimido por el área usuaria en sus informes técnicos, se procedió a cancelar el procedimiento de selección para la contratación del servicio de instalación de muro de contención.

Niega audio y dice que detrás hay oscuros intereses

Finalmente, el mandatario regional negó estar implicado en actos de corrupción y sostuvo que habría oscuros intereses en la ejecución de la obra del muro de contención de la avenida Juan Velasco.

Explicó que el proyecto, que supera el 1 millón 700 mil soles, viene ejecutándose por administración directa, sin embargo, existirían intereses personales que buscan disolver dicha licitación para que sea ejecutada por contrato y así terceros se aprovechen económicamente.