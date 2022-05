La explosión de una mototaxi, en la cuadra 3 de la avenida Los Laureles, durante una competición por el 40 aniversario del distrito de Amarilis, en Huánuco, dejó dos heridos, uno de ellos con serias lesiones en el cuerpo, por lo que debe ser trasladado a Lima para que sea atendido por expertos en quemaduras.

Einstein Lizardo Verde Tafur (33), heladero de oficio, se debate entre la vida y muerte tras sufrir graves quemaduras de segundo y tercer grado en más del 80% de su cuerpo. Él será referido al Hospital Nacional Arzobispo Loayza de la ciudad de Lima, en las próximas horas.

Actualmente, se encuentra internado en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. El estado clínico de Verde es delicado y se mantiene en reserva.

“Él (Einstein) se encuentra sedado porque tiene quemaduras en todo su cuerpo. Nos estamos haciendo cargo de todos los gastos médicos. Asimismo, estamos haciendo la coordinación correspondiente para trasladar al señor a Lima”, anunció José Rodas, jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Amarilis.

Informó, además, que la situación médica de Osmar Malpartida Aguirre (23), chofer del vehículo que explotó, es estable y tiene quemaduras de primer grado.

“El propósito es que el afectado pueda recibir un buen tratamiento en un centro especializado. Por ello realizamos las coordinaciones con los familiares directos, a quienes mostramos nuestro apoyo moral, el acompañamiento en el proceso de recuperación y la cobertura de gastos económicos para su atención”, se lee en un extracto del comunicado de prensa de la comuna distrital.

DEMANDA. Fuentes de Correo, informaron que se está cursando una demanda contra la municipalidad de Amarilis, por no haber cumplido con los protocolos mínimos de seguridad para el evento. Se informó que la competencia carecía de insuficientes extintores contra incendio, no se contaba con los servicios de paramédicos en caso accidente; asimismo, no había un cerco perimétrico que protegiera a los espectadores de la competencia y público que se movilizaba en las inmediaciones del mismo.

