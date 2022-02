Don Marcelino Abad Tolentino, un adulto mayor de 122 años, recibió la tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en Huánuco. Este ciudadano es considerado el hombre, el más longevo del Perú y agradeció a los trabajadores sanitarios el contar con sus tres vacunas.

Precisamente, este personal de salud viajó hasta el anexo de Cormilla, en el centro poblado de Huacachi, distrito de Chaglla, en la provincia de Pachitea, para vacunar a Marcelino Abad Tolentino. Para llegar al domicilio del popular “Mashico”, como también se le conoce a don Marcelino Abad, el equipo de salud tuvo que caminar más de tres horas por un terreno agreste.

La brigada sanitaria llegó al pueblo despertando la alegría de los pobladores y especialmente de este huanuqueño nacido en el año 1900. El médico Licurgo Jara Alania y el enfermero Keni Terrel Meza fueron los encargados de vacunar al hombre centenario en la puerta de su rústica vivienda.

“Estamos presentes con la brigada de la Red de Salud de Pachitea para poner la tercera dosis de la vacuna Pfizer al señor Marcelino”, refirió Jara.

‘Mashico’ necesita apoyo para mejorar su calidad de vida

. Pero, pese a la alegría de estar protegido contra la COVID-19, el hombre más longevo del país tiene una serie de afecciones a su salud y ‘Mashico’ sigue esperando el apoyo de las autoridades o de personas solidarias que lo ayuden económicamente para que pueda comprar un par de audífonos que lo ayuden a escuchar mejor.

Meses atrás, Raúl Cabello Aquino, promotor ecológico y ex consejero regional de Huánuco solicitó apoyo para el anciano con este fin.

“Marcelino es una persona que sabe mucho sobre historia, incluso, detalles que en los libros de historia no se cuentan. ‘Mashico’ necesita un aparato auditivo para poder conversar con él, porque en la actualidad no escucha bien”, dijo Cabello en su momento y hasta la fecha, ‘Mashico’ no recibe la ayuda.

Vio dos centenarios de la independencia del Pérú

Histórico. Durante su vida, Marcelino Abad Tolentino, presenció muchos hechos, pero es uno de los pocos ciudadanos, si es que no es el único peruano, que vivió dos centenarios de la independencia del país.

Don Marcelino Abad Tolentino, un adulto mayor de 121 años, fue testigo del Centenario de nuestra independencia en 1921 y hace unos días celebró el Bicentenario del Perú. (Fuente: Latina TV)