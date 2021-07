Don Marcelino nació el 5 de abril del año 1900 en el departamento de Huánuco. ‘Mashico’ vive solo en el anexo de Cormilla, que pertenece al centro poblado de Huacachi, del distrito de Chaglla, en la provincia de Pachitea, y ha vivido dos centenarios de independencia.

Para algunos, Marcelino debería ser considerado el peruano del Bicentenario, no solo por su larga vida, pues tener 121 años no es poca cosa, sino por los momentos históricos que ha vivido y que solo él puede atestiguar de manera real.

null null

En Huánuco, Marcelino Abad Tolentino vive de lo que siembra en una hacienda abandonada cerca al río Huallaga. Cultiva hortalizas, verduras y frutas y de eso se alimenta, pese a que muchos aseguran que tiene muchas carencias, para Marcelino es una vida feliz, aunque nunca se casó ni tuvo hijos.

Apoyo. Para Raúl Cabello Aquino, promotor ecológico y ex consejero regional, Marcelino es una persona que sabe mucho sobre historia, incluso, detalles que en los libros de historia no se cuentan. A su vez, solicita apoyo para ‘Mashico’ que necesita un aparato auditivo para poder conversar con él, porque en la actualidad no escucha bien.

“Se haría justicia [elegir] a Marcelino como el ‘hombre del Bicentenario’, porque con su vida él nos deja un importante mensaje. Sería interesante escuchar de sus propios labios la historia del país”, manifestó Cabello.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Estos son los 74 países a los que un peruano puede viajar sin necesidad de una visa