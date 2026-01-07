Un hecho estremecedor conmocionó a los pobladores de Matichico, en el distrito y provincia de Ambo, región Huánuco, tras el hallazgo sin vida de Simión Nieves, un anciano de 78 años, quien habría fallecido hace más de cuatro días en completa soledad, al interior de su vivienda rústica.

El descubrimiento fue realizado por su sobrino Marcelo Espinoza, quien acudió al domicilio como parte de sus visitas habituales. Al no recibir respuesta y percibir un fuerte olor proveniente del interior del inmueble, decidió forzar la puerta. Al ingresar, encontró al adulto mayor tendido sobre un colchón en mal estado, mientras su perro, impulsado por el instinto de supervivencia, se alimentaba de partes del cuerpo.

Un familiar que llegó desde el poblado de Sacsahuanca relató entre lágrimas que el animal dormía con el anciano y, al quedarse sin alimento durante varios días, habría recurrido al cuerpo para sobrevivir.

Vecinos del sector señalaron que Simión Nieves vivía solo desde hacía varios años, en condiciones precarias y sin apoyo constante. Indicaron además que su sobrino era prácticamente su único vínculo, pues lo visitaba de manera esporádica para llevarle algunos víveres.

La única hija del fallecido, identificada como Elva, reside en Lima y, tras ser informada del trágico suceso, anunció que viajará a Ambo para participar en las exequias. El lamentable hecho ha generado profunda consternación en la comunidad, poniendo en evidencia una dura realidad de abandono y soledad.