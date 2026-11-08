Huánuco: en operativos policiales detienen a cinco y recuperan cuatro vehículos menores

El alcalde provincial de Huánuco Antonio Jara Gallardo, acompañado de la diputada por Huánuco, Karina Beteta, y representantes de la sociedad civil, ofreció una conferencia de prensa para exponer la situación que atraviesan los tramos 1 y 3 de la Carretera Central, donde se ejecutan los trabajos de mejoramiento de la vía Huánuco–La Unión.

Durante su intervención, las autoridades señalaron que, tras realizar una visita técnica para verificar el estado de ambas intervenciones viales, identificaron diversos problemas que estarían afectando el normal desarrollo de los trabajos. Entre ellos, mencionaron presuntas deficiencias en la ejecución de las obras a cargo de las empresas contratistas. Asimismo, hicieron referencia a los trabajos del Consorcio Vial Puma en el tramo de Huánuco hacia Tingo María, respecto del cual señalaron que debe garantizarse una vía libre de baches.

Otro de los principales inconvenientes que afecta la continuidad de los trabajos en la carretera Huánuco–La Unión es la necesidad de reubicar la línea de conducción de agua potable de Seda Huánuco. A ello se suma la falta de saneamiento y entrega de los terrenos ubicados en las zonas de intervención a Provías Nacional.

DIFICULTADES EN ENSANCHE

Según explicaron, estas dificultades impiden ejecutar los trabajos de ensanche de la vía en los espacios previstos, restringiendo el avance de los proyectos y generando retrasos en su ejecución.

Las autoridades advirtieron que, de no adoptarse medidas oportunas para superar estos inconvenientes, podría ponerse en riesgo el presupuesto destinado a estas importantes obras de infraestructura vial. Esta situación tendría consecuencias para la población huanuqueña y para miles de ciudadanos que utilizan estas carreteras como rutas fundamentales para el transporte, el comercio y la integración regional.

Frente a este panorama, el alcalde provincial, Antonio Jara Gallardo, manifestó que su gestión impulsará las acciones necesarias, dentro del marco legal, para que los terrenos pendientes sean puestos a disposición de los trabajos. Asimismo, señaló que exigirá a las entidades competentes asumir las responsabilidades que les corresponden y garantizar las condiciones necesarias para asegurar la continuidad de los proyectos.