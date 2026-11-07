Huánuco: intervienen camioneta que transportaba más de 400 gramos de oro de procedencia ilegal

Personal de la Sección de Emergencia (SECEME) Huánuco, tras recibir la denuncia de un ciudadano que habría sido víctima de extorsión, ejecutó acciones policiales que permitieron intervenir a cuatro personas presuntamente implicadas en este delito, en la ciudad de Huánuco.

De acuerdo con la denuncia, el agraviado venía recibiendo exigencias de dinero por la suma de S/ 3,000.00 a cambio de la devolución de su vehículo menor (trimóvil), de placa de rodaje 9200-EW, marca Bajaj, que había sido hurtado anteriormente.

CUATRO INTERVENIDOS

Como resultado de las acciones policiales, fueron intervenidos Corayma P. G. S. (26) y Raúl G. B. T. (37), quienes presuntamente habrían participado en la recepción y entrega del dinero exigido. Asimismo, durante las diligencias realizadas en el lugar donde fue ubicado el vehículo, se intervino a Rosa E. B. T. (33) y Anabel B. H. T. (28).

Durante el operativo, los efectivos lograron recuperar el trimóvil de placa 9200-EW, el cual registraba dos requisitorias vigentes por hurto de vehículo, solicitadas por SEPROVE Huánuco. Las cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) Huánuco, por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, para las investigaciones correspondientes.

OPERATIVO EN COLPA ALTA

Por otro lado, a partir de la información obtenida durante las diligencias, personal de la SECEME, en coordinación con la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) Huánuco, ejecutó un operativo en el sector de Colpa Alta, donde intervino una cochera. Tras realizar las consultas en el sistema E-SINPOL, los agentes identificaron tres vehículos menores que registraban requisitorias y denuncias vigentes por hurto de vehículo, correspondientes a las placas de rodaje 1424-GW, 2160-KW y 8179-LA.

Como resultado de esta segunda intervención, fue detenida Fidela N. T. (73), por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada. Asimismo, los tres vehículos fueron incautados y trasladados a las instalaciones de la SECPIRV Huánuco para las diligencias de ley.

En conjunto, estas acciones policiales permitieron la detención de cinco personas y la recuperación de cuatro vehículos menores vinculados a presuntos hechos delictivos, como parte de las labores de prevención e investigación desarrolladas por la Policía Nacional en la región Huánuco.