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Efectivos de la Comisaría PNP Aucayacu intervinieron una camioneta durante la ejecución del operativo policial “MPACTO 2026”, realizado en el caserío San Francisco, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, donde hallaron oro de presunta procedencia ilegal.

La intervención se llevó a cabo al vehículo de placa de rodaje C5I-006, marca Chevrolet, modelo Captiva, color negro. Durante el registro vehicular, los agentes encontraron, en el interior de un morral, un táper que contenía dieciséis (16) piezas de material aurífero, con un peso total de 411 gramos y un valor aproximado de S/ 187,461.21.

CUATRO VIAJEROS

En el vehículo se desplazaban cuatro personas, identificadas como Johnny A. R. C. (36), Santiago S. S. S. (51), Jorge L. P. M. (33) y Jhony R. S. S. (51). Este último manifestó ser el propietario del material aurífero; sin embargo, al ser requerido por la documentación que acreditara su procedencia y traslado, no presentó ningún documento que sustentara su legalidad.

Ante esta situación, las cuatro personas fueron detenidas por encontrarse presuntamente involucradas en el delito de tráfico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal. Asimismo, la Policía procedió con la incautación de las dieciséis piezas de oro y del vehículo intervenido, este último valorizado en aproximadamente S/ 70,000.00.

Finalmente, los detenidos y los bienes incautados fueron trasladados a la Comisaría PNP Aucayacu para continuar con las diligencias correspondientes, con conocimiento del representante del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado.