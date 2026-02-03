Un huaico de gran magnitud cayó sobre un camión que circulaba por el kilómetro 91 de la carretera Huánuco–Tingo María, a la altura del sector León Pampa, provocando la muerte del conductor y su ayudante, según reportes preliminares. La unidad quedó completamente destruida tras ser impactada por lodo, rocas y troncos que descendieron repentinamente desde los cerros.

El deslizamiento se produjo en medio de intensas lluvias que se registran en la zona y que han incrementado el riesgo de huaicos y derrumbes en este tramo de la vía. Personal policial, equipos de emergencia y pobladores del sector acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y asegurar la zona, mientras el tránsito fue restringido por varias horas.

Las autoridades exhortaron a los transportistas y conductores a evitar viajes nocturnos y a mantenerse alertas ante posibles activaciones de quebradas, recordando que la carretera Huánuco–Tingo María presenta alta vulnerabilidad durante la temporada de precipitaciones.