Muchos jóvenes no tienen la oportunidad de continuar con sus estudios al culminar su secundaria, por ello se dedican a trabajar para ayudar a sus padres, es el caso de Yolanda Valentín Palomino que a sus 26 años no se detuvo para poder emprender y hoy desde Santa María del Valle, departamento de Huánuco, lleva sus pitahayas al mercado itinerante “Productos de Mi Tierra”.

¿Pitahaya?, sí, más conocida como la fruta del ‘dragón’ por su peculiar forma escamosa. ‘Pitahaya’, en haitiano significa ‘fruta escamosa’. Esta peculiar fruta es rica en m inerales como hierro, calcio, fósforo y vitaminas B, C, y E, ayuda a combatir enfermedades como anemia y osteoporosis y ayuda a Yolanda en su sueño de emprender un negocio que la ayude a apoyar a su familia. Cuando terminó su colegio viajó a la ciudad de Lima buscando mejores oportunidades, donde trabajó como ayudante de cocina y después viajó a Huaral donde cultivaba pitahayas, siendo ahí donde empieza su travesía.

“Empecé a trabajar cortando esquejes, los esquejes son ramas de pitahaya que podrían usarse como plantas, esto para enviar a otros lugares y empaquetando; yo veía que se ganaba plata con el fruto de la pitahaya, no se perdía ni en los esquejes ni en el fruto, todo es negociable”, cuenta Yolanda Valentín.

Asimismo, relata que cuándo trabajó en una empresa en Huaral, le nació la idea de sembrar pitahaya en su chacra que está en Chunapampa del distrito de Santa María del Valle y “empecé a abrirlo para sembrar, lo que me tomó un par de meses. En el 2020 durante la pandemia, no teníamos para comer y al ver el sufrimiento de mis padres empecé a vender verduras en el mercado itinerante que realiza la Dirección Regional de Agricultura, donde me dieron esa oportunidad”.

Como dirigente de su pueblo se enteró del programa Foncodes donde presentó su proyecto asociándose con su papá y su tío, saliendo ganador en primer puesto en el distrito, lo que le permitió adquirir y sembrar la pitahaya. “Ahora tengo media hectárea sembrada y un cuarto de hectárea que ya está produciendo, mi meta es seguir produciendo más pitahayas para mejorar la situación de mi familia ”, manifestó.

Yolanda vende sus productos en el mercado itinerante ubicado en el Jr. Los Sauces de la Vía Colectora en el distrito de Amarilis.

Siembra. Para plantar la pitahaya se necesita bastante dedicación, se planta no tan profundo sobre la tierra, se tiene que amarrar las ramas para que crezcan adecuadamente. “Se corta los tallos de una planta madre, se los deja cicatrizar por 7 días bajo la sombra, luego se siembra en bolsas para jardín de unos 20 cm de largo por 30 de ancho . Planta los esquejes en sustrato orgánico y los riegos deben ser controlados”, indica Yolanda.

