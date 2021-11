La provincia de Huánuco enfrenta una crisis sanitaria tras la filtración de agentes contaminantes a la captación de agua potable ubicado en Cabritopampa, Quichqui. Esto motivó el corte intempestivo del servicio por más de 24 horas afectando a más de 200 mil habitantes de los distritos de Amarilis, Huánuco y Pillco Marca. No obstante, en una entrevista, los representantes de la empresa Seda Huánuco informaron que este problema también le compete a la Autoridad Local del Agua (ALA) Huánuco, entidad que percibe S/100 mil anuales de la referida empresa, a cambio de mantener en óptimas condiciones la cuenca hídrica.

“Obviamente Seda Huánuco dota el servicio de agua potable, pero debemos informar a la opinión pública que nosotros somos usuarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Seda ha tenido que pedir permiso a la entidad correspondiente para llevar el agua del río a nuestra planta, pagando un derecho anual de 100 mil soles, justamente para que nos den agua en óptimas condiciones; es decir, al ANA le corresponde el control, y vigilancia de la cuenca”, sostuvo Euber Espinoza Ambrosio, jefe de Imagen Institucional de Seda.

Sin embargo, la ALA no ha emitido ningún comunicado respecto al monitoreo o sanción a los responsables de esta presunta contaminación. Para evitar un desastre similar o de gran magnitud, Seda alista una nueva reunión multisectorial. “Esto no solo debe ser preocupación de Seda sino del gobierno regional, sector salud, y municipales , tal como lo dice la norma de saneamiento, pero acá en Huánuco toda la culpa la tiene Seda y, no es por victimizarnos”, enfatizó Espinoza.

Cabe mencionar que las muestras de agua recogida de la planta de tratamiento, fueron enviadas a la ciudad de Lima (Digesa), para saber a ciencia cierta cuales son elementos contaminantes que ingresaron, pero el resultado tardaría entre 8 y 15 días, según indicó Seda Huánuco.

