Cinco candidatos se disputan el sillón del Gobierno Regional de Huánuco para el periodo 2023-2026. En tanto, la ONPE informa que uso de mascarillas en centros de votación es opcional.

Luego de una semana de ataques y golpes bajos entre los candidatos al Gobierno Regional de Huánuco y las municipalidades provinciales y distritales, hoy el electorado del departamento de Huánuco tiene que elegir a sus principales autoridades por el periodo 2023 – 2026.

Las autoridades que resulten elegidas asumirán funciones el 1 de enero del 2023 y, por el espacio de cuatro años, tendrán la dura tarea de atender la demanda en proyectos viales, saneamiento básico, agricultura, salud entre otros requerimientos de 878,826 pobladores del departamento. Es la primera vez en más de tres elecciones que los hombres figuran en mayor número de electores en la presente elección regional y municipal con 306,945 electores, en tanto las mujeres registran 304,543 sufragantes, según el área de Control de Operaciones del Proceso Electoral (COPE).

Asimismo, la ONPE indicó que según el Decreto Supremo N.° 118-2022-PCM el uso de las mascarillas es opcional. También indicó que si cumples 18 años (hoy) tienes el deber de asistir al proceso electoral y emitir tu voto. Se precisó, que no es obligatorio presentar carné de vacunación, solo basta presentar el DNI .

SUPERVISIÓN. Por su parte, inspectores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informaron que encontraron presencia de propaganda electoral en 17 locales de votación que albergan 122 mesas de sufragio y 36 364 electores de los distritos de Rupa Rupa, Castillo Grande, Mariano Dámaso Beraún, José Crespo y Castillo y Daniel Alomía Robles, en la provincia de Leoncio Prado.

A su vez, la Defensoría del Pueblo informó que existe falta de accesibilidad para ingresar a locales de votación, en la referida provincia. “Hemos detectado carencia de rampas; asimismo, construcciones inaccesibles generan barreras y no garantizan el derecho al voto de personas con discapacidad y movilidad reducida”, sostuvo la Defensoría.

MULTA. De acuerdo con la Ley n.° 28859, la multa por no asistir a votar es diferenciada: distrito con clasificación no pobre: 2% de la UIT (S/ 92.00), distrito con clasificación pobre no extremo: 1% de la UIT (S/ 46.00) y distrito con clasificación pobre extremo: 0.5% de la UIT (S/ 23.00). Asimismo, aquellos miembros de mesa que no cumplan con su cargo recibirán una multa equivalente a 5% de la UIT (S/ 230.00), se exhorta a acudir a los locales de votación. En contraparte, los miembros de mesa que cumplan con la jornada electoral recibirán una bonificación económica de S/ 120.

CIFRA. Es importante resaltar que la presente elección se elegirá a 73 alcaldes distritales, 11 alcaldes provinciales, 1 gobernador, 1 vicegobernador y 20 consejeros regionales.

