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En el marco de las celebraciones por el Día de la Educación Primaria, que se conmemora cada 12 de noviembre, de acuerdo con la Resolución Ministerial n.° 460-2022-MINEDU, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco realizó el I Concurso de Comprensión Lectora “Ñawinchaq Murukuna”, con el propósito de fortalecer las competencias lectoras de los estudiantes de la provincia.

La actividad congregó a aproximadamente 115 escolares que obtuvieron los primeros lugares en la etapa institucional, provenientes de instituciones educativas polidocentes urbanas y rurales, así como de escuelas multigrado y unidocentes de diferentes localidades de la provincia de Huánuco.

MOTIVAN A DOCENTES

El certamen académico se desarrolló en las instalaciones de la IE n.° 32223 “Mariano Dámaso Beraún”. Durante el evento, el especialista de Educación Primaria, Marco Arqueño, destacó que esta iniciativa busca motivar a docentes y directores a implementar estrategias pedagógicas oportunas que permitan consolidar los aprendizajes de lectura y escritura desde el primer grado, preparando a los estudiantes para afrontar satisfactoriamente futuras evaluaciones de logros de aprendizaje.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Gestión Pedagógica, Mg. Niria Fernández Ysla, explicó que la evaluación estuvo estructurada de acuerdo con los lineamientos del Currículo Nacional y del Ministerio de Educación. La prueba contempló preguntas de comprensión en los niveles literal, inferencial y crítico, con una valoración máxima de 36 puntos. Asimismo, incluyó textos de diversas tipologías, entre ellas descriptiva, instructiva y argumentativa.

Finalmente, las autoridades educativas reconocieron el compromiso de los padres de familia y docentes, quienes hicieron posible el traslado de los estudiantes desde distintas comunidades para participar en esta jornada académica. Además, anunciaron que realizarán las gestiones correspondientes para entregar diplomas y premios en reconocimiento al esfuerzo y desempeño de los participantes.