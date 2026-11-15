Huánuco: cadena perpetua para padre que ultrajaba sexualmente a su hija

Momentos de angustia vivieron docentes y una obstetra que viajaban desde el centro poblado de Huanchay con destino a la ciudad de Huacrachuco, luego de que el vehículo en el que se desplazaban sufriera, aparentemente, una falla mecánica cuando se encontraban a solo cinco minutos de llegar a su destino.

Según la información preliminar, la pericia, experiencia y serenidad del conductor, sumadas a lo que muchos consideran una intervención divina, evitaron que la unidad se precipitara al abismo. El chofer logró mantener el vehículo pegado al cerro hasta que finalmente terminó volcado en plena vía.

LESIONES MENORES

Afortunadamente, los pasajeros solo sufrieron golpes leves y ninguno presentó lesiones de gravedad. El hecho pudo terminar en una tragedia, pero, esta vez, la vida les dio una nueva oportunidad.

Este accidente nos recuerda que nadie está libre de sufrir una enfermedad o protagonizar una emergencia. Las desgracias no avisan y pueden presentarse en cualquier momento, por lo que es fundamental contar con servicios de salud debidamente implementados y preparados para atender a la población.

En ese contexto, ciudadanos de Huacrachuco vienen realizando importantes esfuerzos para sensibilizar a la población sobre la urgente necesidad de gestionar e implementar un establecimiento de salud de categoría I-4, que permita brindar una atención médica más oportuna y adecuada a los habitantes de la capital provincial y sus comunidades.

Sin embargo, esta iniciativa también requiere del compromiso y la participación de toda la ciudadanía, especialmente para hacer realidad la construcción de los seis consultorios médicos proyectados.