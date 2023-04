Miles de pobladores del distrito de Margos, en el departamento de Huánuco, son afectados por los problemas de electricidad que tiene el centro de salud de su localidad.

MIRA AQUÍ: Gastan más de 35 mil soles en talleres de Coaching que habría sido prestado por una constructora en Huánuco

Desde el establecimiento médico se informó que llevan siete días sin fluido eléctrico a causa de las imperfecciones que tiene el local. La falta de electricidad pone en riesgo lotes de vacunas para la VCG, hepatitis, difteria, tétanos, VPH, covid, entre otras.

“Hemos cursado oficios ante la municipalidad de Margos y la Red de Salud de Huánuco, pero no hay respuestas concretas. El gerente de la comuna de Margos, Obed Calderón, se limitó a decir que nosotros queremos todo gratis. En tanto, desde la Red nos indicaron que no pueden ayudarnos porque el interruptor termomagnético que se malogró no está en el inventario”, sostuvo mortificada la obstetra Yudy Huanca Padilla, representante del centro de salud.

Atención. Pobladores de Margos sostienen que la atención se ha visto reducida a causa de las limitaciones al interior del centro médico. Huanca explicó que el corte de electricidad limita la atención en horas de la tarde y en más de un consultorio. “Toda la atención se registra en línea, eso se ha dejado de realizar. Solo se está atendiendo emergencias, las áreas de Odontología, Laboratorio no funcionan; además, estamos en riesgo que las vacunas, reactivos y medicamentos que se mantienen entre dos y ocho grados se puedan malograr. Si se malogran las vacunas las pérdidas serían superiores a los S/ 60 mil”, precisó Huanca, al tiempo de indicar que toda el área asistencial no cuenta con fluido eléctrico.

Seguridad. Huanca sostiene que necesitan personal de seguridad en el centro de salud, ya que al ser de nivel I-3 cuentan con equipos médicos de valor que se exponen ante ser robados. “hemos solicitado el contrato de personal de seguridad nocturno. Hemos pedido apoyo a la municipalidad de Margos, ellos pueden brindarnos un personal de Serenazgo pero a la fecha no hacen”, dijo la obstetra.