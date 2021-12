Tres funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Ambo (comité de selección) se encuentran involucrados en hechos con evidencias de irregularidades en el proceso de selección de la obra ampliación de servicio de agua potable e instalación de servicio de alcantarillado de la localidad de Huancahuasi, cuya inversión es de S/18′ 383 365 36.

Se trata de Edward Frank Inocente Carlos, John Jenrry Aquino Condezo y Antonia Luisa Fretel Malpartida, todos integrantes del comité de selección quienes otorgaron la buena pro de la millonaria obra a un postor que no cumplía con las condiciones exigidas para su admisión y calificación de ofertas , incluso presentó la mayor oferta económica, con lo cual no permitió que la entidad obtenga una oferta más ventajosa, ocasionado un perjuicio económico de 1 millón 808 mil soles.

“El comité de selección declaró inadmisible ofertas de postores que cumplían con la documentación de presentación obligatoria requerida en las bases integradas del procedimiento de selección, luego admitió, evaluó, calificó y otorgó la buena pro a un postor que no cumplía con las acondiciones exigidas para su admisión y calificación de ofertas e incluso presentó la mayor oferta económica” indica el informe de control específico de Contraloría

Explica que el comité no admitió la propuesta económica del postor Consorcio Lima Sur por incongruencias entre números y letras; en el caso del postor HGD Contratistas SAC no admitió su propuesta por consignar el término “nuevos soles” y el Consorcio Ejecutor Liamc Huancahuasi fue admitido, a pesar de que el plan de bioseguridad e implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación de Covid-19 para ejecución de la obra fue suscrito por un ingeniero ambiental quien no resultaba competente para ejercer dicho cargo. La propuesta económica del primero fue de S/17′ 617 108 46, del segundo S/16′ 575 011 73 y del tercero S/18′ 383 365 36 y ganó la buena pro. puyog

Para la Contraloría General de la República existe evidencias de irregularidades en el proceso de selección realizado en octubre del 2020, por eso ha recomendado a la Procuraduría Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios para iniciar acciones penales contra los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Ambo.

De igual manera la municipalidad provincial debe realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que corresponden por declarar inadmisible las ofertar de los postores que cumplían con la documentación de presentación obligatoria .