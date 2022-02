Un terrible accidente provocó la muerte de un joven obrero que se ganaba la vida limpiando vidrios de edificios en la ciudad de Tingo María. El hecho sucedió la tarde del último sábado, en las instalaciones del instituto académico Fibonacci ubicado en la avenida José Olaya N° 237, en la capital provincia de Leoncio Prado, Huánuco, cuando Víctor Claudio Saldaña (33), junto a dos personas limpiaban los vidrios del conocido local de estudios.

Claudio perdió el equilibrio y cayó poco más de 20 metros desde el andamio que usaba para limpiar parte de la estructura del instituto. Lamentablemente, perdió la vida a bordo de la ambulancia del Samu que lo trasladaba de emergencia al hospital de Tingo María.

“El joven fue contratado para limpiar los vidrios de nuestro local, él junto a dos personas limpiaban cuando se produjo el accidente. No queremos responsabilizar a nadie, pero los obreros tenían equipos de seguridad, lamentablemente, Claudio no se sujetó con el arnés de la línea de vida”, sostuvo el gerente de Fibonacci, Joel Arteaga Calixto al tiempo de indicar que al momento que el andamio se desestabilizó, los jóvenes enganchados a la línea de vida se salvaron al quedar suspendidos en el aire, suerte que no corrió Víctor Claudio.

Reclamo. Tras el fatídico accidente, familiares de la víctima reclaman apoyo. Se informó que Claudio no contaba con seguro de salud ni ocupacional. Por su parte, Arteaga Calixto manifestó que apoyaron a la familia con todos los gastos de sepelio y entierro de Víctor Claudio y que apoyarán en lo que los deudos demanden.

Los otros heridos, fueron identificados como Jack Einer Arma Cenepo (24) Y Milcon Lincon Trujillo Reategui (36).

VIDEO RECOMENDADO:

COVID-19: levantamiento de restricciones y aforo al 100% a nivel nacional “no ha sido radical”

COVID-19: levantamiento de restricciones y aforo al 100% a nivel nacional “no ha sido radical”